

لواندا 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

جمع الأمن الأنغولي أكثر من 110 آلاف قطعة سلاح، من عيارات مختلفة منذ عام 2008 ، ضمن إطار حملات نزع سلاح المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد قائد مقاطعة بالشرطة الأنغولية اريستوفانيس دو سانتوس، في حديث بمقاطعة بينغويلا جنوب أنغولا، بمناسبة أسبوع نزع السلاح إنه تم تدمير ما مجموعه 78381 قطعة سلاح من عيارات مختلفة و 8884 ملقم بندقية و 101667 من الذخائر و 98626 عبوة ناسفة.

وأضاف أنه تم تسليم الأسلحة إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية، لافتًا إلى أن الحيازة غير المشروعة للأسلحة قد تؤدي إلى أعمال عنف وجرائم ذات صلة وتهدد النظام الاجتماعي والأمن.

ويهدف أسبوع نزع السلاح الذي يقام في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر من كل سنة والذي أسسته الأمم المتحدة في عام 1978، إلى رفع مستوى الوعي لدى العامة حول أخطار سباق التسلح والحاجة إلى نزع السلاح الدولي.

// انتهى //

02:15ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الأنغولي يجمع أكثر من 110 آلاف قطعة سلاح من المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.