أقتصادي / اليابان تقدم منحة للكونغو لتمويل مشروع زراعي



برازافيل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

منحت اليابان تمويلًا بنحو 1.1 مليار فرنك أفريقي للكونغو لتمويل مشروع زراعي في الكونغو، وذلك بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين في العاصمة الكونغولية برازافيل.

ويهدف المشروع الذي تتعهد اليابان فيه بتوفير معدات التكنولوجيا الزراعية إلى دعم الكونغو لضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء تماشيًا مع التدابير التي اتخذتها الحكومة الكونغولية من أجل دعم التنمية المحلية.

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