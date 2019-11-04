هل تتوقف مكافآت الطلاب والطالبات بعد نظام الجامعات الجديد؟

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أمين عام اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، الدكتور محمد الصالح: إن النظام الجديد للجامعات لا يعني إطلاقًا توقف مكافآت الطلاب والطالبات أو فرض رسوم على التعليم العالي بالجامعات.

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وأضاف الصالح، خلال تصريحاته إلى برنامج “تم” على قناة SBC مساء أمس الأحد، أن مكافآت الطلاب والحديث عن فرض رسوم لا علاقة لها بالنظام الجديد للجامعات، متابعًا أن الأمور المالية للجامعات لها قرارات مستقلة عن النظام التعليمي.

ودلل الصالح على قوله بأن نظام مجلس التعليم العالي الصادر عام 1414هـ والفعال حتى الآن لم يتطرق على الإطلاق للمكافآت ولا الرسوم، كما استبعد إمكانية حصول الجامعات على استقلالية تامة تمكنها من حجب مكافآت أو فرض رسوم على الطلاب الجامعيين.