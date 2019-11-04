مكة: مكافحة «الضنك» في 1730 وحدة سكنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في عدد من أحياء مكة المكرمة، وذلك استكمالاً لحملات الإصحاح البيئي ورصد آفات الصحة العامة. كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في عدد من أحياء مكة المكرمة، وذلك استكمالاً لحملات الإصحاح البيئي ورصد آفات الصحة العامة. وأوضح مدير عام الصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالباسط باحارث أن أعمال الاستكشاف والمكافحة شملت أحياء الراشدية والشوقية والعتيبية والعوالي والنوارية والحجون والرصيفة وجبل النور ومنطقة بحرة الجنوبية. وأضاف أنه تمت زيارة 1730 وحدة سكنية منها 80 مبنى تحت الإنشاء و48 مبنى مهجوراً و49 مواقعاً لتجمعات المياه، إضافةً إلى 28 مسجداً، وذلك بمشاركة 809 أفراد من القوى العاملة مجهزين بـ 471 جهازاً يدوياً للمكافحة و110 أجهزة متنقلة على السيارات، مشيراً إلى أن المبيدات السائلة والصلبة المستخدمة في أعمال المسح الميداني صديقة للبيئة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة.



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