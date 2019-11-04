تعاون بين وقف المؤسس وأمانة العاصمة المقدسة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بحث الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، سبل التعاون المثمر والبناء بين أمانة الوقف وأمانة العاصمة المقدسة، كما تمت مناقشة آلية استقبال العدد الكبير المتوقع من طلبات المواطنين عن طريق المكاتب الهندسية، وآليات حماية أراضي الوقف وإزالة التعديات، وآليات التعاون لتبادل المعلومات الإلكترونية بين الأمانة والوقف، إضافة إلى مناقشة أفضل الفرص الاستثمارية لضمان تطوير أراضي الوقف وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف.

بحث الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، سبل التعاون المثمر والبناء بين أمانة الوقف وأمانة العاصمة المقدسة، كما تمت مناقشة آلية استقبال العدد الكبير المتوقع من طلبات المواطنين عن طريق المكاتب الهندسية، وآليات حماية أراضي الوقف وإزالة التعديات، وآليات التعاون لتبادل المعلومات الإلكترونية بين الأمانة والوقف، إضافة إلى مناقشة أفضل الفرص الاستثمارية لضمان تطوير أراضي الوقف وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف.

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