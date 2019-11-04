بدر بن سلطان يطلع على خطة الإسكان في مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطة وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي، الهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، إضافة لتوفير الأراضي المجانية للمستفيدين في المنطقة ومحافظاتها.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال لقائه في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم، إلى نبذة عن إحصاءات منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة.
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