شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تستضيف 64 دولة في «كأس العالم» لريادة الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس (الأحد) أنها ستستضيف في حرمها الجامعي 96 شركة ناشئة مشاركة في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال من 64 دولة كجزء من شراكتها الإستراتيجية مع منتدى «مسك» العالمي (MGF).

وستقدم «كاوست» للمشاركين الدوليين برنامجاً تدريبياً في ريادة الأعمال يهدف إلى تهيئتهم وإعدادهم الإعداد الجيد لنهائيات بطولة كأس العالم لريادة الأعمال والتي ستقام برعاية منتدى «مسك» العالمي في الرياض يومي 12 و14 نوفمبر 2019. ويُعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر بطولة من نوعها في العالم، حيث بلغ عدد طلبات الاشتراك أكثر من 100 ألف طلب من 185 دولة، ترشح منها للتصفيات النهائية 100 شركة ناشئة، ستة من المملكة، وجميع هذه الشركات الناشئة من تأسيس خريجي برامج ريادة الأعمال في «كاوست»، مثل مسرعة الأعمال «تقدم» و«تسعة أعشار». وقال رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان: «تسعى «كاوست» دوماً بصفتها جامعة دولية لأن تكون همزة الوصل بين أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون جداً للشراكة مع منتدى «مسك» العالمي في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال، ونرحب بجميع الشركات الناشئة في حرمنا الجامعي والتي جاءت من أكثر من 64 دولة».