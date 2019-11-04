شكرا لقرائتكم خبر عن «الدراسات البحرية» بجامعة المؤسس تحصد اعتراف «الهيدروجرافيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعترف المجلس الدولي لمعايير الكفاءة FIG /‏ IHO /‏ ICA للمساحيين «الهيدروجرافيا» ورسامي الخرائط البحرية (IBSC) بقسم المساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة 6 سنوات جديدة امتداداً للاعتراف السابق. اعترف المجلس الدولي لمعايير الكفاءة FIG /‏ IHO /‏ ICA للمساحيين «الهيدروجرافيا» ورسامي الخرائط البحرية (IBSC) بقسم المساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة 6 سنوات جديدة امتداداً للاعتراف السابق. وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور قبطان هتان بن عبدالكريم تمراز أنه باعتراف المجلس الدولي لمعايير الكفاءة للمساحين الهيدروجرافيا ورسامي الخرائط البحرية، فإن قسم المساحة البحرية يعد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي حصل على اعتراف لبرنامج المساحة البحرية Cat A من المنظمة الدولية للمسح البحري IHO، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف هو امتداد لإنجازات الكلية وتميز جامعة الملك عبدالعزيز العريقة.



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