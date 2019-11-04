شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنقاذ طفلة من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، طفلة «11 عاماً» من الغرق أثناء سباحتها في شاطئ السباحة بأبحر. أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، طفلة «11 عاماً» من الغرق أثناء سباحتها في شاطئ السباحة بأبحر. وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ التابعة لمركز أبحر عملها المعتاد في شاطئ السباحة بأبحر، شاهد أفرادها طفلة تتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها في الموقع واستدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليها والاطمئنان على حالتها وتبين أنها مستقرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: إنقاذ طفلة من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.