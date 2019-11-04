شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير التعليم المبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له أمس (الأحد).

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ونقل الوزير لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لرئيس الوزراء. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان. كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019 الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يسرنا بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار».