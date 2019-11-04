شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

يناقش المجلس الوزاري العربي للكهرباء، غدا (الثلاثاء)، تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي؛ نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعّال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

ويعقد المجلس أعمال دورته الثالثة عشرة، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.

وأوضح الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن، أن الاجتماع سيبحث دعم قطاع الكهرباء في الصومال، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، وكذلك الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

ونوه حسن بأنه سيتم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط منظومات الكهرباء بها.