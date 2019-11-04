شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص يناقشون تطوير «المراجعة الداخلية» بالأجهزة الحكومية200 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الصبحي (الرياض)

أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أن الديوان يسعى إلى تطوير دور إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال الوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي، بهدف رفع مستوى كفاءة وفاعلية أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات العاملين بها.

وأوضح لدى افتتاحه أمس (الأحد) المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام»، بمشاركة أكثر من 200 متخصص في الجهات الحكومية، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض، أن «المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية منصة يلتقى فيها منسوبو إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ويتيح للجهات المشمولة الالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى طرح الموضوعات المهمة والعصرية التي من شأنها الإسهام في التطوير في الإدارات والعمل بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والفعالية».

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وأعرب العنقري عن توقعه أن تسفر مناقشة الجلسات المرتكزة على أسس علمية ومهنية في دعم عمل تلك الإدارات في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام.

وتتضمن فعاليات المنتدى عدة جلسات تناقش المشكلات المعاصرة للمراجعة الداخلية وسبل تطويرها، ودور المراجعة الداخلية في تفعيل آليات الحوكمة، وأبرز التحديات التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية، إضافة إلى مناقشة جودة أداء وحدات المراجعة الداخلية في منشآت القطاع العام، وسبل تطوير ورش العمل والتدريب التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة لمنسوبي إدارت المراجعة الداخلية.

ويهدف المنتدى إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين وإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات وتبادل المعارف والتجارب المهنية وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية.