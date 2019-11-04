شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: العمل والتنمية حجرا زاوية لبناء مجتمع متمكن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بأن قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية يشكلان حجر الزاوية في بناء مجتمع متمكن، قادر على الإنتاج، يتسابق أفراده في البذل والعطاء، سواءً عبر الفرص الوظيفية المتاحة، أو عبر منظمات القطاع غير الربحي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق.

وفي السياق رعى أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، توقيع اتفاقية بين كلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمثلها المهندس الجاسر، وأمانة المنطقة الشرقة يمثلها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتعزيز مبادرات الوصول الشامل لذوي الإعاقة.

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وأكد المهندس الجبير، بأن الأمانة عملت على تطبيق معايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وأضافتها لاشتراطات الترخيص للمنشآت.

من جهة ثانية أكد الأمير سعود بن نايف، قدرة المواطن السعودي على الابتكار والمنافسة في المجال العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الابتكارات التي يقدمها أبناء المملكة نموذج من عطاء بلادنا للإنسانية والعلوم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، استشاري جراحات الأنف وقاع الجمجمة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران الدكتور حامد بن عبيد الظفيري، وذلك لتقديم نبذة عن براءة الاختراع التي حصل عليها أخيرا.