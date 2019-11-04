شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان لـ«الإسلامية»: دوركم يرفع الوعي الأمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على أهمية الدور المناط بفرع وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالمنطقة والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الدعوية ومتابعته لجميع البرامج الدعوية التي يقدمها أئمة وخطباء المساجد والدعاة بالمنطقة، بما يساهم في رفع مستوى الوعي الديني والأمني لدى المواطن والمقيم وكل ما يهمه من أمور دينه ودنياه، موجهاً بمضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

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من جهة ثانية تسلم أمير منطقة جازان التقرير الخاص ببرامج التدريب المجتمعي «أتقن» في مرحلته الخامسة الذي تضمن أهم برامج وأبرز الإنجازات التدريبية التي قدمت خلال الفترة الماضية.

واستمع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان، وعددا من منسوبي الفرع، إلى شرح مفصل عن أهم البرامج التي نفذت من قبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

من جهة أخرى دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة أمس، ملتقى منافسات التميز الكشفي الذي سيقام على مستوى المملكة تحت شعار (رسل السلام) وتشارك فيه ثلاثون إدارة تعليمية من مختلف المناطق، بحضور محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ومدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من القيادات الكشفية بإدارات تعليم المناطق.