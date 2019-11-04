شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: توظيف علمي وعملي لـ«وطننا المعطاء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) OKAZ-طالب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتوظيف مخرجات ونتائج ملتقى «الولاء والوفاء لوطننا المعطاء»، بشكل علمي وعملي لتعم الفائدة، مشيداً بدور رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتمادهم على العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية 2030، التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد، الذي قدّم نبذة عن ملتقى «الولاء والوفاء لوطننا المعطاء» أحد برامج الأمن الفكري، الذي سيعقد خلال الفترة القادمة.
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