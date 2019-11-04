، "الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي ،

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أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".
وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.اليمن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ميليشيا الحوثي إيران
"الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-04
أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".
وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:15 AM
نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات
أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".
وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.
، "الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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