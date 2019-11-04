، 4 قتلى و10 جرحى في اشتباكات أمام قنصلية إيران بكربلاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من ألف متظاهر اشتبكوا مع الأمن أمام القنصلية

أفاد المركز العراقي لجرائم الحرب بسقوط 4 قتلى و10 جرحى في اشتباكات ليل الاثنين أمام قنصلية إيران بمدينة كربلاء فيما رفع متظاهرون عراقيون علم بلادهم على حائط القنصلية الإيرانية في كربلاء فيما أفادت مصادر قناة "العربية" في العراق بأن أكثر من ألف متظاهر اشتبكوا مع الأمن أمام تلك القنصلية ليل الاثنين.

وتفصيلاً.. خاطب رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، المتظاهرين، الأحد، قائلاً إن "احتجاجاتكم دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها".

ونقلاً عن التلفزيون العراقي، برر رئيس وزراء العراق العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون.

وقال إن "قوات الأمن لا تهاجم المحتجين، وإنما ترد على هجمات الخارجين عن القانون".

وتعهد رئيس وزراء العراق "بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قِبل القوات الأمنية في الاحتجاجات".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في عمليات العاصمة العراقية بغداد بإعادة فتح أغلب شوارع العاصمة التي أغلقت، صباح الأحد، بعد انسحاب المتظاهرين.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وأعادت فتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني، الأحد، في وقت سابق، أن المتظاهرين قطعوا أغلب شوارع بغداد، وسط دعوات لعصيان مدني عام.

وقال المصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن متظاهرين قطعوا، صباح الأحد، أغلب شوارع بغداد، خصوصًا الطرق الواقعة غرب بغداد، وذلك لشل حركة التنقل.

كما أوضح أن أبرز الطرق التي تم قطعها هي، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، إضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.العراق كربلاء قنصلية إيران عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق