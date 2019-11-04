، في إياب دور الـ 16 لـ"كأس محمد السادس".. الاتحاد يستضيف الوصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام اليوم الاثنين أولى مباريات مرحلة الإياب لدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز قاتل لفريق الاتحاد خارج ملعبه على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية بهدفين مقابل هدف لفريق الوصل، ليضع الفريق الاتحادي قدماً في الدور ربع النهائي، بينما تبدو حظوظ الفريق الوصلاوي أقل في بلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو دي سيلفا قد تكفل بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة الذهاب في الدقيقتين 24 و92 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الوصل الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي الآخر ويلتون سواريز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.كأس محمد السادس الاتحاد الوصل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة