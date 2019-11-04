، كأس الملك: البكيرية في ضيافة الأنصار بالمدينة.. وفارق الإمكانيات يجمع عكاظ بالفيحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل مواجهات الدور 64 من كأس الملك بثلاث مواجهات، حيث يحل البكيرية ضيفاً على الأنصار بالمدينة المنورة ويحتل البكيرية المركز السابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 16 نقطة فيما يحتل الأنصار المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ذات المسابقة.

وفي مدينة حائل يحل الثقبة ضيفاً على الجبلين بمدينة حائل، وما يمتاز به لقاء الفريقين أنهما يخوضان غمار دوري الأولى دون تميز أحدهما على الآخر فيما يخص الإمكانيات الفنية مع تفوق في الترتيب يأتي لصالح الثقبة بفارق خمس نقاط عن مضيفه الجبلين حيث يملك الثقبة 20 نقطة في المركز الثاني فيما يحل الجبلين تاسعاً بـ15 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة يستضيف نادي عكاظ "أحد أندية الدرجة الثالثة" ضيفاً ثقيلاً متمثلاً في نادي الفيحاء، ويتضح الفارق الفني الكبير بين الفريقين من خلال تواجد الضيوف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام خصم في الدرجة الثالثة، ويحل عكاظ دورياً ثالثاً في مجموعة (الطائف والباحة) بخمس نقاط من أربع مواجهات، فيما يحل الفيحاء في المركز الثاني عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعشر نقاط.