ترتيب الجامعات السعودية 2019 حسب تصنيف التايمز..  جامعة الملك عبد العزيز الرابعة عربيًا

نرصد ترتيب الجامعات السعودية 2019 حسب تصنيف التايمز، في ضوء حكومة المملكة العربية السعودية بالمستوى التعليمي ضمن رؤية 2030 للنهوض بالمملكة بكافة المجالات وعلى رأسها التعليم، وجاء في تصنيف التايمز الشهير البريطاني أن الجامعات السعودية دخلت ضمن أفضل الجامعات العربية والعالمية، مما زاد شغف الطلاب لمعرفة تصنيف الجامعات بمجتمعهم وأفضل المجالات التى توفرها لهم.

ويشمل تصنيف التايمز 1250 جامعة في 86 دولة على مستوى العالم، ولكن في هذا التقرير، نوضح ترتيب الجامعات السعودية 2019 على مستوي أفضل 5 جامعات شملها التصنيف هذا العام.

ترتيب الجامعات السعودية 2019

جامعة الملك عبد العزيز

تربعت جامعة الملك عبد العزيز بجدة على عرش قائمة الجامعات العربية ضمن قائمة أفضل 250 جامعة عالمية في إطار تصنيف “تايمز” البريطاني، محتلة المركز الرابع عربيًا، وهى من أشهر الجامعات الحكومية المجانية في المملكة، وتتميز عن غيرها بالعديد من الكليات والتخصصات مثل: الأرصاد، وعلوم الأرض، وعلوم البحار، والهندسة النووية، والطيران والتعدين، والهندسة الطبية.

جامعة الفيصل

دخلت في قائمة أفضل 350 جامعة عالمية، وهي جامعة خاصة تأسست في الرياض عام 2002م بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، تتميز بدعم طلابها للحصول على البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات متعددة منها: إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الحياة، الطب والصيدلة.

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جامعة الملك سعود

دخلت ضمن أحسن 600 جامعة عالمية، وتقع في المركز الثالث، وتعتبر أول جامعة أنشئت في السعودية، وكانت تحمل اسم “جامعة الرياض” عام 1957، ثم تغير اسمها عام 1982 إلى “جامعة الملك سعود”، وهي جامعة حكومية مجانية للسعوديين تضم 4 كليات، هي: العلوم، الصحة، العلوم الإنسانية، والمجتمع.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تأتي في المركز الخامس على مستوى الجامعات السعودية، تدخل في قائمة أحسن 800 جامعة عالميًان أنشئت في مدينة الظهران النفطية عام 1963م لتضم 7 كليات، وتعد من أكثر الجامعات انتقائية في السعودية؛ وتسمح بقبول 10% من المتقدمين.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تدخل ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية بتصنيف “تايمز”، والـ51 عربيًا، وأنشئت في الدمام، وتوفر للطلاب برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لتخصصات متنوعة، بالإضافة إلى اهتمامها بخدمات المجتمع.