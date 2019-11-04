دخول نتيجة نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني .. من هنا اشعارات درجات الفصل الثاني

وجهت وزارة التعليم السعودية الطلاب وأولياء الأمور إلى تسجيل دخول نتيجة نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني بعد إعلانها انتهاء عمليات التصحيح، وطرحت اشعارات درجات الفصل الثاني نهاية العام، حيث كان الطلاب قد أدوا الامتحانات في مارس الماضى وأول أبريل الجاري، وحاليًا ظهرت نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة عبر نظام نور للنتائج برقم الهوية 1440 لجميع مدارس مدن المملكة العربية السعودية.

ونعرض لكم أبرز خدمات نظام نور الإلكتروني ورابط نتيجة نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني المباشر، ونتمى لجميع أبناء المملكة النجاح والتفوق في مختلف مراحلهم التعليمية، كما نهتم بمتابعة كافة أخبار وزارة التعليم السعودية عن موقع نور 1440هـ، تلبية لبحثكم الدائم عنها.

أبرز خدمات نظام نور

تتعدد خدمات نظام نور 1440 والتى يستفيد منها كل منزل في المملكة العربية السعودية سواء كونه معلم أو ولى أمر أو طالب، أو مدير تعليمى فلا يخلو منزل من هذه الأفراد، لذلك نعرض أبرز خدمات نظام نور على النحو التالي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في مختلف المراحل الدراسية.

تقييم مستوى الطلاب بشكل دوري.

التسجيل في نظام نور لطلاب رياض الأطفال

معرفة نتيجة حركة النقل الداخلي.

عرض آخر أخبار المنظومة التعليمية.

عرض الجدول الزمنى المحدد لكل طالب.

مساعدة المعلمين في الخدمات الخاصة بهم من طلبات الإجازات وغيرها.

التواصل بسهولة بين الوزارة والمعلمين وأولياء الأمور.

لكل طالب حساب خاص على أعلى درجة من التأمين والخصوصية.

نتيجة نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني

يمكنكم الحصول على نتيجة نور برقم الهوية أو السجل المدني فور تسجيل الدخول على رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

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وقد طمأن صديق بن يوسف مساعد الشؤون المدرسية، الطلاب نسب النجاح في اختبار الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم مواصلة النجاح والتفوق في مختلف المراحل الدراسية القادمة، واستكمال مسيرتهم التعليمية بالتوفيق.