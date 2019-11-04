أعلن موسم الرياض عن بدء عرض بيتربان يوم 7 نوفمبر الجاري، متابعًا: “جرب تطير معهم لعالم خيالي بعرض مذهل”. وأوضح موسم الرياض أنه يمكن حجز تذاكر عرض بيتربان عبر الرابط هنا في سياق آخر، لفت موسم الرياض إلى أن منطقة وينتروندرلاند وصلت لكامل طاقتها الاستيعابيَّة بالزوار السعداء، مضيفًا: “بس ما فاتك شيء.. تقدر تزور أي منطقة ثانية من مناطق موسم الرياض اليوم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر عرض بيتربان ضمن موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.