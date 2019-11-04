منذ تأسيسها قبل 86 عاماً.. لماذا يعد الاكتتاب تحولاً جذرياً في تاريخ “أرامكو”؟

فيما عدا استكمال الحكومة السعودية لملكيتها عام 1980، لم تمر شركة أرامكو بتحول جذري في تاريخها منذ تأسيسها عام 1933، مثلما مرت به اليوم الأحد، عقب إعلان هيئة السوق المالية موافقتها على تسجيل جزء من أسهم شركة أرامكو وطرحها للاكتتاب العالم، وهو الحدث الذي أفردت له وسائل الإعلام في العالم مساحات واسعة لتغطيت؛ لما سيترتب عليه من حراك اقتصادي يتمحور حول عملاق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في العالم.

ومبعث اعتبار طرح “أرامكو” للاكتتاب العام تحولاً جذرياً، ينطلق من عامل جوهري مهم، هو ارتباط الخطوة بإجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله، وعدم اعتماده بصفة أساسية على ريع النفط، والمستمدة من “رؤية 2030″، التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأساس لمساعيه في تحديث المملكة، وإحداث نهضة شاملة في كل المجالات بما فيها المجال الاجتماع الذي ينصب في مستوى رفاهية وحقوق المواطنين السعوديين، وبناء على ذلك فإن اكتتاب “أرامكو” يندرج في سياق تحقيق “رؤية 2030” ويعد مرحلة من مراحلها.

وشهدت “أرامكو” طوال مسيراتها متغيرات عدة ترتبط بمصادر دخلها، فبعد أن كان يقتصر في مراحلها الأولى على عوائد النفط فحسب، أضيفت له بعد ذلك إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي ثم البتروكيماويات وجميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج هذه الثلاثة مجالات من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وبطرحها للاكتتاب تكتسب “أرامكو” مورداً جديداً للدخل ممثلاً في عائد الاستثمار فيها، سيضاف إلى مصادر مواردها السابقة، الأمر الذي يعد فصلاً جديداً في مسيرة تطور الشركة، وتفاعلها مع الإمكانات التي يتيحها الاستثمار باعتباره محركاً رئيسياً من محركات اقتصادات الدول.

ورغم عدم توفر بيانات نهائية عن قيمة الدخل الذي ستتحصل عليه “أرامكو” من الاكتتاب، بالنظر على عدم حسم القيمة السوقية لأرامكو أو تحديد سعر الاكتتاب، إلا أنه يمكن التوصل إلى تقديرات تقريبية في ضوء توقعات المختصين في هذا الشأن، إذ أشارت وكالة “بلومبيرج” إلى أن تقييم “أرامكو” سيكون ما بين 1.6 و1.8 تريليون دولار، فيما رأت “رويترز” أنها ستصل إلى 2 تريليون دولار، في حين توقع أحد الخبراء أن يتراوح سعر الاكتتاب ما بين 28 إلى 33 ريالاً للسهم، وإذا كانت الشركة ستطرح ما بين 1 بالمائة و2 بالمائة من أسهمها وفقاً لتوقعات مصادر، فإنها ستجني الكثير من عملية الاكتتاب، لاسيما أنها ستكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم.