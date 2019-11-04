“الأمن العام” يضبط 268 سيارة مسروقة وأسلحة ومخدرات خلال الأسبوع الماضي

كشف الأمن العام عن عدد ونوعيات القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها الدوريات خلال أسبوع (من 28 صفر إلى 5 ربيع الأول). وأوضح الأمن العام أن إجمالي الأشخاص الذين تم التعامل معهم بلغ 11 ألفا و175 شخصاً، بينهم 966 مخالفا للأنظمة، والباقون قضايا مختلفة.

وبالنسبة للمركبات، أوضح أنه ضبط 268 مركبة مسروقة و269 مركبة مطلوبة و445 مركبة ليس لها إثبات ملكية، إلى جانب 583 مركبة مخالفة للأنظمة. وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات 1378 قارورة مسكر، و20 جركلا، و37 برميلا، و2090 حبة، وقرابة 3 كجم حشيش، و17 كيلو قات. فيما تم ضبط 72 مسدساً و9 رشاشات و13 بندقية نارية و55 بندقية هوائية و87 سلاحا أبيض، بالإضافة إلى 1464 ذخيرة حية.