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رسالة لخادم الحرمين الشريفين من رئيس الوزراء الماليزي

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له أمس. ونقل مالك لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك سلمان بن عبدالعزيز تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

تهنئة رئيس موزمبيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.


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