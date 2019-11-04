مجلس الشيوخ الفرنسي: تطور سعودي وتمسك بالتقاليد العريقة

وأعرب جان ماري عن سعادته بالزيارة، مشيدا بالتطور الملحوظ والنمو الذي تشهده المملكة في كافة المجالات مع تمسكها بتقاليدها العريقة.
ولفت رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، النظر إلى أن فرنسا شريك وثيق للمملكة، مؤكدا دعم بلاده للمملكة في حربها ضد الإرهاب في اليمن.
من جانبه أكد المعطاني خلال الاستقبال، حرص مجلس الشورى للعمل على تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي لتسهم في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا زيادة تبادل الزيارات بين المجلسين ولجان الصداقة البرلمانية المشتركة.
كما عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة عضو اللجنة الدكتور نايف الرومي، مع الوفد الفرنسي برئاسة رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل والوفد المرافق له. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.
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