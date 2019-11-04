اكتمال 90% من مشروع ممشى مطار أبها

من جهة أخرى، نظمت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ورشة تعريفية عن كود البناء السعودي بحضور أمين منطقة عسير وليد الحميدي ومدير عام الكود سعيد خالد كدسة، وعدد من المسؤولين بالأمانة وأكثر من 70 مختصا في العمارة والتشييد من كافة الأجهزة الحكومية والأهلية. وأكد أمين منطقة عسير أن تنفيذ هذه الورشة يهدف إلى تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة وتحسين كفاءة وسلامة ومتانة المباني وتسهيل سبل الوصول إليها. وأوضح الحميدي أن الورشة ناقشت الآثار السلبية لعدم تطبيق الكود العمراني ونطاق تطبيق الكود وأهم 17 منظومة لكودات البناء السعودي، ومنها الكود العام SBC وكود الأحمال والقوى والتشييد والتربة والأساسات والمنشآت الخرسانية والطوبية، والفولاذية والكود الكهربائي، والميكانيكي وترشيد الطاقة للمباني السكنية، وغير السكنية والتمديدات الصحية، والصرف الصحي والحماية من الحرائق والمباني القائمة، والمباني الخضراء.
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