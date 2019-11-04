معرض البخور والعطور يختم فعالياته

إقبال كبير
«دوت الخليج» قامت بزيارة المعرض، لترصد تزاحم أهل الطيب على معرض البخور والعطور في موسمه الثاني، في مركز الرياض الدولي، وشهد إقبالا كبيرا من الزوار ومحبي الطيب، من مختلف الأعمار من الرجال والنساء، والذي جمع أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود تحت سقف واحد.
تواصل مباشر
تميز المعرض بتوافر مئات الأصناف من العطور والعود الأزرق والزعفران، والمباخر، إضافة إلى أنه جمع غالب الشركات الكبرى للعود والعطور، وأتاح للعارضين فرص التواصل المباشر مع العملاء، وتميز بجودة المنتج، وتخفيضات مناسبة، كما حوى المعرض مسرحا وفعاليات مصاحبة، وحظي بوجود متحف نوادر البخور والعود وشجر العود، وجوائز قيمة. وكان تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ودشّنه نيابة عنه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري. أرقام وحقائق
أكد مدير المعرض الدكتور شبيب آل شبيب لـ«دوت الخليج»، أن شركة ريادة هي المنظمة للمعرض في موسمه الأول والثاني، إذ حظي بإقبال كبير، ويحوي المعرض أكثر من 150 جناحا، وشهد أكثر من 80 ألف زائر، وتجاوزت المبيعات حاجز الـ50 مليون ريال.
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