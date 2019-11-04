إلزام المدارس بتفعيل لائحة التقويم

شددت وزارة التعليم على مدارسها بجميع مراحلها «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» (حكومية وأهلية)، على ضرورة تفعيل التعديل الوارد في لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية. بدورها تفاعلت إدارة التعليم بمنطقة الرياض مع توجيه وزارة التعليم حول تفعيل التعديلات التي تمت على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية، ووجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي 14 مكتبا للتعليم بالرياض، يؤكد من خلال على 3 نقاط بدء بالتفعيل وانتهاء برفع الملحوظات والمقترحات إلى إدارة الاختبارات والقبول، وجاء في التعميم الموجه من مدير عام التعليم بالرياض أن تعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية جاء حرصا على تجويد نواتج التعلم والتحصيل الدراسي. وأكد مدير عام التعليم بالرياض على تفعيل التعديل الوارد في التعميم والمذكرة التفسيرية المرفقة لتعديل لائحة تقويم الطالب، وشدد مدير التعليم على ضرورة إبلاغ جميع منسوبي المدارس بالعمل بموجبه ورفع الملحوظات والمقترحات إلى إدارة الاختبارات والقبول.



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