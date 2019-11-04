احتراق عمود يقطع الكهرباء بالقنفذة 12 ساعة

أدى احتراق أحد الأعمدة الحاملة لأسلاك الضغط العالي وسقوط «كيبل» بحي الخالدية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من حي الخالدية من ظهر أول من أمس وحتى صباح أمس، أي حوالي 12 ساعة.

وبين محمد ناصر من حي الخالية أنه شاهد عند خروجه من منزله في الـ1:30 ظهر أول من أمس اشتعال النار بأحد الأعمدة الخشبية وعلى الفور تواصل مع شركة الكهرباء ومركز العمليات الأمنية الموحد وأبلغهم بذلك، حيث حضرت فرقة الدفاع المدني وفرقة لشركة الكهرباء وتم فصل الأسلاك الكهربائية حيث واصلت الشركة جهودها حتى بعد الثالثة من فجر أمس. وبين موسى الغامدي وعبدالرحمن الصابطي، أن المحول المجاور لهم تكررت به الانقطاعات وقد أبلغوا الشركة عدة مرات، إلا أنها لم تعالج الوضع إلا بالحلول المؤقتة. وأشار الغامدي إلى أن الكثير من السكان اضطروا لاستئجار شقق وتغييب أبنائهم أمس عن الذهاب إلى المدارس.

من جهة أخرى، عزى مصدر بشركة الكهرباء الانقطاع إلى احتراق أحد الأعمدة الخشبية وإزالته بالكامل وتركيب عمود جديد ومن ثم إعادة المحولات، مشيرا إلى أن مثل هذا الانقطاع يأخذ وقتا.