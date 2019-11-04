وزير العدل يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون العدلي



التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في مكتبه، سفير المملكة المتحدة في السعودية سايمون كوليس. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين السعودية والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتحدث الصمعاني خلال اللقاء عن مستجدات تطوير القضاء في المملكة متناولا اكتمال منظومة القضاء المتخصص، مشيرا إلى دور المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المتخصصة مع رفع جودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية متكاملة وفعّالة. واطلع السفير البريطاني على ما تحقق من تطورات في القضاء والتنفيذ والتوثيق، من الناحية الإجرائية، والتحول الرقمي وانعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الدولية.

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