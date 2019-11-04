إنجاز 98% من طريق صالة الحجاج بجدة

فحص الطرق سنويا
يتم سنويا فحص الطرق وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، من خلال مسح شامل يحدد أوضاع طبقات الرصف الأسفلتية، ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها باستخدام أجهزة حديثة تعمل بتقنية الليزر، كما يتم عمل مسح شامل لتحديد أوضاع المنشآت لإيجاد مقياس عددي يعبر عن حالة المنشأة ومسح شامل لتحديد أوضاع العناصر غير الرصفية لتحديد مستوى أدائها، وتحدد حالة عناصر الطريق من خلال معايير توضح حالة طبقات الرصف، وأخرى تحدد حالة المنشآت ومعايير للعناصر غير الرصفية.
وتسعى الوزارة إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة للتعرف على مشاكل الطرق وتقييم تأثيرها على كل طريق ومستخدميه، إضافة إلى التعرف على مستقبل حالة الطرق. وتقوم الوزارة بصيانة الطرق من خلال التعاقد مع مقاولين سعوديين كل 3 سنوات، وبلغ عدد عقود الصيانة الموقعة 112 عقدا لصيانة الطرق في جميع مناطق المملكة، 10 عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية في 8 مناطق.
الصيانة والفحص الدوري
تنقسم أعمال الصيانة إلى الصيانة العادية وتعني كل الأعمال البسيطة التي تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة في البلاد، والتي تهدف إلى ضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة الرفيعة المستوى التي تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقولة للحد من انتشار مزيد من الضرر اللازم إصلاحه.
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