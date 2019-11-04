فيصل بن مشعل يطلع على خدمات الطاقة

التقى أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، مستشار وزير الطاقة عبدالرحمن آل إبراهيم. ورحب أمير القصيم به، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ودعم وتنمية الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة، مؤكدا على أهمية بذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل، وبما يلبي احتياجات الأهالي وما يخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة، مشيدا بالجهود التي تقدمها الوزارة في مجال الطاقة. وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات المنفذة بالمنطقة. من جانبه أشاد مستشار وزير الطاقة بما يتلقاه قطاع الطاقة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.



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