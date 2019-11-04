عقد المجلس البلدي بالحُرّث جلسته أمس، بمقر المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأكد رئيس المجلس البلدي علي أبوعقيلة أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع والتي من أهمها، ما يحتويه قسم الخدمات من خطط لمواجهة تداعيات الأمطار والعمل على متابعة وإزالة الأشجار الكثيفة حول القرى والشوارع وخطط فرق الرش. كما اطلع المجلس على خطط قسم المشاريع القائمة، ومدى التزام البلدية بالأولويات التي وضعها المجلس، وتضمن الاجتماع مناقشة قسم الاستثمار والفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومعالجة المعوقات، كذلك تمت مناقشة ومعالجة حفريات الشوارع الرئيسية للقرى، وحصر مواقع المواشي وصيانة حديقة الزبرة والسلب. وفي ختام الجلسة شدد المجلس على أهمية تنفيذ المشاريع وفق المخطط لها والعمل على صيانة الحدائق والمتنزهات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدي بالحُرّث يناقش المشاريع وفرص الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.