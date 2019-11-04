شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رؤساء بلديات في محافظات ومراكز عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (أبها)

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارات بتكليف رؤساء بلديات لمحافظات ومراكز بمنطقة عسير، وذلك بناءً على ما رفعه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

وشملت القرارات إنهاء تكليف المهندس سلمان بن جابر الفيفي من منصب رئيس بلدية النماص وتكليفه بالعمل في أمانة عسير، وإنهاء تكليف بندر بن محمد الشهراني من منصب رئيس بلدية مركز صمخ وانتدابه للعمل رئيساً لبلدية سراة عبيدة لمدة شهر، على أن يستمر تكليفة بعد نهاية الانتداب.

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وتضمن القرارات، إنهاء تكليف المهندس عبدالله بن عايض آل دلبوح من منصب رئيس بلدية بلقرن وانتدابه لمدة شهر رئيساً لبلدية النماص، على أن يستمر تكليفة بعد نهاية الانتداب، وكذلك إنهاء تكليف المهندس محمد بن مرزن آل مبشر من رئاسة بلدية بحر أبو سكينة وانتدابه لمدة شهر رئيساً لبلدية بارق، على أن يستمر تكليفة بعد نهاية الانتداب.

واشتملت القرارات أيضاً على إنهاء تكليف الموظف أحمد بن عواض البارقي من منصب رئيس بلدية بارق وانتدابه لمدة شهر رئيساً لبلدية محافظة بلقرن، على أن يستمر تكليفة بعد نهاية الانتداب، وإنهاء تكليف المهندس نايف بن علي الغامدي من منصب رئيس بلدية الفرشة وانتدابه للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة على أن يستمر تكليفة بعد نهاية الانتداب.

وتم تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من بلدية صمخ وبلدية الفرشة، وفق ما تضمنته الفقرة الثامنة من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات.