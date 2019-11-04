شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: أول عملية نوعية لتغيير مسار الدم داخل الدماغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية ودقيقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتغيير مسار الدم داخل الدماغ باستخدام القسطرة العصبية الدماغية، وزرع دعامة عصبية خاصة لمريضة كانت في حالة صحية خطيرة.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للدماغ أظهرت وجود كيس ووعاء دموي متمدد في جدار أحد الشرايين الرئيسية المغذية للشق الأيمن للدماغ، ويشكل خطورة عالية بسبب تهتك الجدار الداخلي للشريان واحتمالية انفجاره في أي لحظة مما قد يؤدي للوفاة.

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وقام الفريق الطبي باتخاذ الإجراءات الطبية وإغلاق الكيس الدموي وزرع الدعامة العصبية الخاصة بنجاح، وغادرت المريضة المستشفى خلال يومين بصحة جيدة.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد استشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية الدكتور سعيد آل قانع، والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية الدكتور إبراهيم النعمي.

وأكد الدكتور سعيد آل قانع، أن مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة يتم إجراؤها في مراكز متخصصة ومتقدمة وبوجود كادر طبي متخصص، موضحاً أنه تم توفير الدعامة الطبية العصبية الخاصة بشكل سريع، وذلك بدعم من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، ومتابعة المساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور.