محمد بن مسعود - الدمام - مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل وتعطُّل المرور على الطرق ضربت العاصفة "أميلي" اليوم الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا. وأعلن معهد الأرصاد الفرنسي أن العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة، وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة، تتحرك باتجاه الداخل إلا أنها تضعف ببطء مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل، وتعطُّل حركة المرور في عدد من الطرق.فرنسا العاصفة أميلي الساحل الأطلسي أمطار رياح سرعتها 160 كم بالساعة.. العاصفة "أميلي" تضرب جنوب غربي فرنسا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-03 ضربت العاصفة "أميلي" اليوم الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا. وأعلن معهد الأرصاد الفرنسي أن العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة، وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة، تتحرك باتجاه الداخل إلا أنها تضعف ببطء مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل، وتعطُّل حركة المرور في عدد من الطرق. Advertisements 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 11:44 PM مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل وتعطُّل المرور على الطرق مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل وتعطُّل المرور على الطرق ضربت العاصفة "أميلي" اليوم الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا. وأعلن معهد الأرصاد الفرنسي أن العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة، وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة، تتحرك باتجاه الداخل إلا أنها تضعف ببطء مسببة انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل، وتعطُّل حركة المرور في عدد من الطرق. ، سرعتها 160 كم بالساعة.. العاصفة "أميلي" تضرب جنوب غربي فرنسا ،

المصدر : الخليج 365

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