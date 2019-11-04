، كاتب اقتصادي: طرح أرامكو للاكتتاب سيغير الخارطة الاقتصادية داخلياً وخارجياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيكون بعد نهاية فترة بناء سجلّ الأوامر

أكد الكاتب الاقتصادي أحمد السالم أن طرح اكتتاب أرامكو حدث تاريخي ومهم على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي ككل، ويترقبه الكثير من الاقتصاديين حول العالم من فترة طويلة وما واكبه كثير من الشائعات والتشكيك بأن هذا الطرح غير قابل للظهور ووصوله إلى أرض الواقع واليوم تأكد أن هدف اكتتاب أرامكو إستراتيجي ومن ضمن خطة المملكة 2030.

وقال "السالم" عبر قناة الإخبارية إن طرح اكتتاب أرامكو ليس بالشيء السهل أو البسيط وسيغير من الخارطة الاقتصادية داخل السعودية وخارجها وسينعكس بإذن الله على الاقتصاد السعودي وتستطيع الدولة حفظها الله لهذا الطرح تنفيذ برامجها وخططها لرؤية 2030 وأعتقد أن ما ستجنيه حكومتنا الرشيدة وستوجه كمشاريع أخرى يكون قيمةً وإضافة إلى الاقتصاد بشكل عام بسبب ما تجنيه الدولة من سيولة سوف تحرك المشاريع بشكل فعلي كمشروع نيوم والفدية والبحر الأحمر ومشاريع السياحة بشكل عام وهذا تكاملها بعد طرح أرامكو.

وكانت شركة "أرامكو" قد قالت في بيان صادر عنها أمس: إنَّ تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم، سيكون بعد نهاية فترة بناء سجلّ الأوامر.

وأكدت أنها تضمن توزيع أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار (281.25) مليار ريال حتى 2024، كما سيحصل بعض المكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يوماً على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.