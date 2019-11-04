، تعقيبًا على تقرير "الخليج 365".. "صحة جدة" تستنكر اعتداء حارس أمن على مدير مناوب‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي" أكد أنه سلوك فردي غير مقبول.. ويُعد تجاوزًا مخالفًا للأنظمة والقوانين

استنكرت صحة جدة حادثة اعتداء حارس أمن على مدير مناوب بأحد المستشفيات الحكومية، وأكدت أنه تصرف غير مقبولة نهائيًّا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في حينها، وفتحت تحقيقًا مع الشركة التابع لها حارس الأمن، حسب الأنظمة والتعليمات، وبيّنت أنه تم إيقاف المعتدي لدى الجهات المختصة.

وأكدت "صحة جدة" أن هذا السلوك فردي، ويعد تجاوزًا مخالفًا للأنظمة والقوانين، ولا يمثل قيم وأخلاق منسوبي الصحة؛ وذلك تعقيبًا لما نشرته "الخليج 365" بعنوان "حارس أمن يعتدي على مدير مناوب بمستشفى حكومي بجدة.. والجهات تحقق".

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي أنه "إشارة إلى ما نُشر بصحيفتكم اليوم الأحد تحت عنوان (حارس أمن يعتدي على مدير مناوب بمستشفى حكومي بجدة.. والجهات تحقق)، وإيمانًا من صحة جدة بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نوضح لكم أننا في صحة جدة نستنكر هذا الاعتداء الذي حصل للمدير المناوب، وأن ما حدث من المعتدي الذي يعمل موظفًا بشركة الأمن التابعة للمستشفى، وقيامه بالاعتداء على المدير المناوب، غير مقبول نهائيًّا؛ لذا تم إبلاغ الجهات الأمنية في حينه، التي بدورها قامت بفتح تحقيق حول الاعتداء حسب الأنظمة والتعليمات".

وأضاف الغامدي بأنه تم إيقاف حارس الأمن عن العمل لحين البت بالقضية من الجهات المختصة. ونؤكد لكم وللسادة القراء أن هذا السلوك الفردي الذي يعد تجاوزًا مخالفًا للأنظمة والقوانين لا يمثل قيم وأخلاق منسوبي "الصحة".