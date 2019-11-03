السعودية اليوم / العاصفة "إيميلي" تضرب جنوب غربي فرنسا



باريس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

ضربت العاصفة "أميلي" اليوم الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا.

وأعلن معهد الأرصاد الفرنسي أن العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 160 كم في الساعة تتحرك باتجاه الداخل إلا أنها تضعف ببطء، مسببةً انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف منزل، وتعطل حركة المرور في عدد من الطرق.

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23:19ت م

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