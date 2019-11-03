، بيشة.. مواطن خرج بسيارته منذ شهرين ولم يعد حتى الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقارب المفقود والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو أحد المواطنين من أهالي بيشة والذي يعاني من اعتلال نفسي، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ شهر ذي الحجة الماضي ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال أحد أقارب المفقود إنه فقد بعدما خرج من منزله بسيارته من نوع هايلوكس غمارتين رقم اللوحة: أ م م 2898 متجهاً إلى خميس مشيط ليختفي بعدها ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه، على أمل العثور عليه بالرغم من مضي أكثر من شهرين.

وناشد، عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0556929105