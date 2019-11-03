، يستمر 45 يومًا.. محافظ الداير يدشن فعاليات مهرجان التسوق والترفيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن مسرحاً للطفل وحديقة للحيوانات وركناً خاصاً للأسر المنتجة

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الداير للتسوق والترفيه، بحضور رئيس بلدية الداير ومدير شرطة الداير ومدير الدفاع المدني وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي.

وافتتح المحافظ موقع فعاليات مهرجان تسوق الداير المقام بساحة المحافظة للاحتفالات بحي عرقين، وسط حضور عشرات الأسر من الأهالي، وتجول بداخل خيمة التسوق واطلع على معروضات الأسر المنتجة ثم تسلم في ختام جولته على مقر المهرجان هدية مقدمة من إدارة المهرجان، وتستمر ليالي المهرجان وفعالياته 45 يوماً، حيث سيتضمن عدداً من الفعاليات المسرحية المتنوعة، كما يحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والملاهي ومسرح للطفل وحديقة للحيوانات وركن خاص للأسر المنتجة.

وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة، بأن مثل هذه الفعاليات تحظى برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله، مؤكداً أن السياحة في الداير تتميز بطابع خاص يجتمع فيه جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مشيراً إلى الحرص الدائم على مواكبة ذلك بخدمات ترضي الزائر وفعاليات متنوعة تعزز من عامل الجذب للمحافظة.

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