“الأرصاد” توضح آخر مستجدات “مها” و”كيار” وتنصح بمتابعة تقارير...

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، آخر المستجدات للحالتين المداريتين ببحر العرب «مها – كيار»، ومدى تأثيرهما في أجواء المملكة. وأشارت هيئة الأرصاد -في بيانٍ لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى أن الحالة المدارية «مها» ببحر العرب تتطور من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالًا، وخط طول 66.2 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ60.65 عقدة (110 – 120 كم/س)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، بسرعة خمس عُقَد، ويتوقع أن يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة.

أما الحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، فقد بدأت تتلاشى مع استمرار تأثيرها في أجزاء من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، خلال الـ24 ساعة القادمة. وأضاف بيان الأرصاد أن الهيئة لا تزال مستمرة في مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات؛ حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات. ودعت هيئة الأرصاد الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن إعصار «مها» يقع الآن شرق وسط بحر العرب، ويبعد حاليًّا 850 كم عن أقرب نقطة في سلطنة عمان (رأس مدركة)، ولا يزال يتحرك باتجاه الشمال الغربي.