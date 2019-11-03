“كنز أرامكو”.. أرباح خيالية.. وآخر حصيلة 68 مليار دولار

حجزت شركة أرامكو السعودية لنفسها مكانة متقدمة بين شركات النفط العالمية، ليس فقط بحجم الاحتياطيات المؤكدة، أو الأصول الثابتة، لكن بحجم الأرباح الضخمة، وقد نقلت وكالة “بلومبرغ”، مؤخرًا، عن مصرفيين أن الشركة حققت 68 مليار دولار، أرباحًا في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري. وكانت «أرامكو» قد حققت صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام.

وأفادت أرامكو أن الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل قد بلغ 92.5 مليار دولار في النصف الأول مقابل 101.23 مليار دولار، وأن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلبًا بانخفاض نسبته 4% في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف. وبينما بلغ النقد ومكافآت النقد 39.53 مليار دولار في 30 يونيو 2019 مقابل 48.84 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018، فقد أكدت وكالة «موديز»، للتقييم المالي أن أرامكو تعدّ الشركة الأكثر ربحية عام 2018 بنحو 111 مليار دولار -300 مليون دولار ربح صافي يومي- حيث تعادل أرباحها متحصلات «أبل.. جوجل.. إكسون موبيل»، مجتمعة. تمتلك شركة أرامكو السعودية قاعدة احتياطيات من النفط والغاز تعدّ الأكبر عالميًّا، وقد أعلنت وزارة الطاقة، مؤخرًا، زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز السعودية إلى 268.5 مليار برميل، ومن الغاز إلى 325.1 تريليون قدم مكعب. وتقدر قيمة شركة أرامكو وفقًا للأرقام التى أعلنتها الجهات الرسمية فى المملكة بنحو تريليوني دولار وربما أكثر، بينما عزز استحواذ الشركة على حصة كبيرة في عملاق صناعة البتروكيماويات السعودية «سابك»، من قيمة أرامكو.

لكن هذا ليس هو المعيار الأوحد لتحديد قيمة ومكانة الشركة الأكبر عالميًّا في قطاع الطاقة، حيث يجرى تقييم الشركات باستخدام نسب عالميّة، منها قيمة الشركة مقابل الأرباح الأساسية -الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك- ومن ثم فإن أرامكو وفق إنتاجها النفطي اليوم ومعدلات الاستخراج الأرخص عالميًّا وشبكة مصافيها التي تضيف المزيد من القيمة تجعلها من الشركات المربحة عالميًّا. وقررت شركة أرامكو السعودية (عملاق النفط في العالم) طرح جزء من أسهمها للاكتتاب المحليّ، فيما تترقب البورصات الدولية طريقة التعامل مع «الطرح العامّ الأوليّ» للشركة، الذى يشكل أكبر اكتتاب عالميّ في تاريخ أسواق المال الدولية، تمهيدًا لـ«الطرح الدوليّ». وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العامّ. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب. وتحتوي «نشرة الإصدار»، على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، خاصة البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.