“الخدمة المدنية” توعِّي منسوباتها: انتبهن لمخاطر الفساد

قامت وزارة الخدمة المدنية بتوعية منسوباتها بمخاطر الفساد، وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية. فقد عقدت الوازرة، وفقًا لبيان لها، ممثلة في وكالة تمكين المرأة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ورشة عمل توعوية تحت شعار «جودة أداء ونزاهة مستدامة» وذلك بحضور منسوبات الوزارة.

وتهدف وزارة الخدمة المدنية، من خلال إقامة هذه الورشة لمنسوباتها، إلى المشاركة مع (نزاهة) في الجانب التوعوي المرتبط بتفعيل الدور الوقائي وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ ذلك بنشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية لمكافحة الفساد. وكانت وزارة الخدمة المدنية بدأت منذ أيام، دوراتها التدريبية المتخصصة في خدمة العملاء، والتي تقيمها الوزارة ضمن خطة تستهدف أكثر من 120 من منسوبي ومنسوبات الوزارة في مختلف مناطق المملكة ممن تتطلب أعمالهم التواصل الدائم مع العملاء. وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها تقيم دوراتها التدريبية بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات الوطنية في هذا المجال، وتهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة خدمة العملاء؛ حيث تقدم الدورات عددًا من المهارات تشمل تقييم توجهات العملاء من أجل خدمة أفضل، واستخدام لغة الحوار لخفض مستوى الضغط أثناء التعامل مع العملاء، واستخدام أسلوب احترافي في استقبال وإنهاء المكالمات، بالإضافة إلى الاستجابة باحترافية للمواقف الصعبة.