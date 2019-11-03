“الحصيني” يحدد موعد حالة مناخية مبشرة ومنخفض جوي نادر

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن الحالة المناخية لا تزال مبشرة. وأضاف الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن المعطيات جيدة والمبشرات رائعة، مشيرًا إلى أن موقع المنخفض الجوي المتوقع الأسبوع القادم، سيكون أكثر من رائع، ونادرًا أن يقع في هذا المكان. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، توقَّعت هطول أمطار رعدية، وهبوب رياح سطحية نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن (القريات وطبرجل) بمنطقة الجوف، تشهدان في الثانية ظهر اليوم الأحد حتى الثامنة مساءً، تكوُّن ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشهد (أبها- المجاردة- النماص- رجال ألمع- محايل) بمنطقة عسير، في الواحدة ظهر اليوم الأحد حتى الساعة الثامنة مساءً، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. كما تشهد (الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفا- هروب) بمنطقة جازان، في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد، حتى الساعة الثامنة مساء؛ هبوب رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.