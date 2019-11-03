1.8 مليار ريال مشاريع مائية جديدة في الأحساء

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الأربعاء حزمة مشاريع مائية جديدة في مدن وقرى وهجر محافظة الأحساء، بتكاليف إجمالية 1.8 مليار ريال، تابعة لوزارة البيئية والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة الوطنية للمياه. وأشارت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج»، أن حفل التدشين للمشاريع سيكون في فندق الأحساء انتركونتيننال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ويشتمل على وضع حجر الأساس لمشاريع مائية جديدة في المحافظة. وأبانت المصادر أن من بين المشاريع المزمع تدشينها في الحفل، مشروع نقل المياه المحلاة من مدينة الجبيل الصناعية إلى جبل أبوغنيمة بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا، وتعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً على إجراء اختبارات على خطوط ناقلة جديدة للمياه من الجبيل إلى الأحساء، بالإضافة إلى تدشين حزمة مشروعات لتأمين مياه الشرب في قرى وهجر المحافظة، ومشروع لنقل المياه المجددة «المعالجة ثلاثيا» من محافظة الخبر إلى الأحساء، ومشروعات لتعزيز المياه في بعض البلدات التابعة للأحساء.



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