التعليم: الاختبارات التحريرية لا تلغي التقويم المستمر

أهم أنواع أسئلة الاختبارات التحريرية
أسئلة الاختيار من متعدد
أحد أنواع الأسئلة التي يفضلها المعلم لسهولة تصحيحها والتي تتميز بأن لها شكلا قياسيا موحدا وسهلا للتيسير على المعلم، لذلك فهو مع هذا النوع من الأسئلة الذي ليس في حاجة لقراءة الإجابات المكتوبة بخط اليد، أو تقييم الفقرات العديدة والمقالات، ولكن ما هي عيوب ومميزات أسئلة «الاختيار من متعدد»، ومتى يكون استخدامها هو الأفضل؟.
أسئلة صح أم خطأ
نوع آخر من أنواع الأسئلة الامتحانية هي أسئلة «صح أم خطأ»، والتي تعطي اختيارين للطلاب فقط: تكون العبارة التي توجد أمام الطالب إما «صح أم خطأ» وبعض الأسئلة تحتاج من الطلاب تصحيح العبارة الخاطئة، والتي تضمن فرصة أكبر لتقييم الطالب وتمييز الطلاب المتفوقين.
أسئلة الإجابات القصيرة
يمكن أن تكون واحدة من أنواع الأسئلة الأكثر كلاسيكية وتقليدية، حيث تُعد «أسئلة الإجابات القصيرة» مباشرة وبسيطة ويتم سؤال الطالب فيها عن مصطلح أو مفهوم أو أي شيء آخر يتعلق بالمادة التي يتم تدريسها.
الأسئلة المقالية
يسمح هذا النوع من أنواع الأسئلة الامتحانية للطلاب أن يظهروا فهمهم للمواد التي درسوها، ويكون لديهم الفرصة للإبداع والتعبير والشرح وأن يعطوا أمثلة بشكل أوضح أكثر مقارنة بأي نوع آخر من أنواع التقييم إلا أنه يستلزم وقتا أكثر للاختبار.
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