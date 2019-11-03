التعليم: الاختبارات التحريرية لا تلغي التقويم المستمر

نفى مدير إدارة التقويم المستمر بوزارة التعليم عبدالله العرفج إلغاء التقويم المستمر للطلاب، بعد قرار وزير التعليم المتعلق بإعادة الاختبارات التحريرية، مؤكدا أن القرار تضمن تعديل لائحة تقويم الطالب، وسيكون هناك أسلوبان لتقويم مستوى الطلاب من خلل الاختبارات التحريرية نهاية كل فصل دراسي، وتختتم بتقويم ختامي يحدد انتقال الطالب أو إعادة العام الدراسي.

وأكد العرفج في لقاء مع «قناة عين» التابعة لوزارة التعليم أول من أمس، أنهم خلصوا بعد دراسة ونقاش مستفيض إلى خمس مواد رئيسية ستخضع للاختبارات التحريرية بدءا من الصف الثالث الابتدائي، وذلك سعيا لتطوير عملية تقويم الطالب وتحسين نواتج التعلم وهي: «المواد الدينية، ومواد اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم».

كما أشار إلى أن تقويم أداء الطالب في مادة لغتي الخالدة في المرحلة المتوسطة هو تقويم مستمر وتحريري، كما أنه سيكون هناك ضوابط خاصة لتقويم فئة ذوي الذكاء الحدي وباقي فئات التربية الخاصة. ودعا العرفج المعلمين إلى الاطلاع على دليل نظم إجراءات الاختبارات فهناك فصل لإعداد الأسئلة بشكل يقيس نواتج التعلم.

أهم أنواع أسئلة الاختبارات التحريرية

أسئلة الاختيار من متعدد

أحد أنواع الأسئلة التي يفضلها المعلم لسهولة تصحيحها والتي تتميز بأن لها شكلا قياسيا موحدا وسهلا للتيسير على المعلم، لذلك فهو مع هذا النوع من الأسئلة الذي ليس في حاجة لقراءة الإجابات المكتوبة بخط اليد، أو تقييم الفقرات العديدة والمقالات، ولكن ما هي عيوب ومميزات أسئلة «الاختيار من متعدد»، ومتى يكون استخدامها هو الأفضل؟.

أسئلة صح أم خطأ

نوع آخر من أنواع الأسئلة الامتحانية هي أسئلة «صح أم خطأ»، والتي تعطي اختيارين للطلاب فقط: تكون العبارة التي توجد أمام الطالب إما «صح أم خطأ» وبعض الأسئلة تحتاج من الطلاب تصحيح العبارة الخاطئة، والتي تضمن فرصة أكبر لتقييم الطالب وتمييز الطلاب المتفوقين.

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أسئلة الإجابات القصيرة

يمكن أن تكون واحدة من أنواع الأسئلة الأكثر كلاسيكية وتقليدية، حيث تُعد «أسئلة الإجابات القصيرة» مباشرة وبسيطة ويتم سؤال الطالب فيها عن مصطلح أو مفهوم أو أي شيء آخر يتعلق بالمادة التي يتم تدريسها.

الأسئلة المقالية

يسمح هذا النوع من أنواع الأسئلة الامتحانية للطلاب أن يظهروا فهمهم للمواد التي درسوها، ويكون لديهم الفرصة للإبداع والتعبير والشرح وأن يعطوا أمثلة بشكل أوضح أكثر مقارنة بأي نوع آخر من أنواع التقييم إلا أنه يستلزم وقتا أكثر للاختبار.