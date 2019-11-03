مدير الشؤون الصحية ببيشة يتفقد مشروع مستشفى الولادة والأطفال

تفقد مدير عام الشؤون الصحية ببيشة سعيد القحطاني، مستشفى بيشة للولادة والأطفال، واطلع على سير العمل في المشروع، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية لمرافق المستشفى استعدادا للتشغيل الكلي. واستمع القحطاني إلى شرح مفصل عن مراحل العمل في المشروع ونسبة الإنجاز فيه، حاثا الجميع على ضرورة تحقيق الجودة في خدمات المستشفى الطبية وإنجاز المشاريع التطويرية بالمستوى المطلوب، والاهتمام بعامل الوقت في مثل هذه المشاريع لما للمستشفى من أهمية كأحد الجهات المقدمة للخدمة الصحية بالمنطقة مستقبلا، خصوصا وأنه سيكون إضافة للخدمات الصحية بالمحافظة بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتقديم خدمة متميزة، مثمنا الجهد الذي يبذل لإنجاز المشاريع والقيام بخدمات المرضى والمراجعين على أتم وجه. يذكر أن المستشفى يحوي أقسام التوليد والأشعة والطوارئ والحضانة وأجنحة التنويم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، والأقسام الإدارية والخدمية الأخرى إلى جانب الصيدلية والمختبر الرئيسي، وبنك الدم، وكذلك غرف العمليات.



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