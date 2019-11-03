

المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واس

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم إدارة الدفاع المدني بمحافظة العيص ومركز الدفاع المدني بسليلة جهينة ومشاريع مراكز تابعة ماتزال تحت الإنشاء، وتشرف عليها وزارة الداخلية بإدارات الدفاع المدني بمحافظات ينبع والعيص وبدر.

واجتمع اللواء الحربي خلال الجولة مع المقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز، وموجهًا مديري الإدارات المعنية بتقديم العون والمساعدة في سبيل تذليل العقبات، والتنسيق مع الإدارات الخدمية لتحقيق ذلك.

// انتهى //

22:29ت م

0234





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بالمدينة المنورة يتفقد سير العمل في عدد من محافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.